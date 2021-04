Har fått svar frå finansministeren på korleis han trur problema med eigedomsskatten i Kinn kan løysast

Nyheter

Njåstad viser til at det i kommunestyret i Kinn blei lagt fram forslag frå Frp om å annullere den nye takseringa og legge tidlegare taksering til grunn fram til ny taksering låg føre for heile kommunen. Men då kommunen skulle rådføre seg med KS om saka, meinte dei at det ikkje var mogleg å gjere dette fordi ein hadde sendt ut nytt grunnlag før fristen 1. mars. Ein måtte dermed rette opp feila via klagebehandling.