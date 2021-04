Den flotte fullriggeren plukket opp utstyr i Måløy på vei til Selje kloster med unge seilere

Fullriggeren «Christian Radich» stoppet i havnebassenget i Måløy for å plukke opp utstyr før den gikk videre nordover til Selje lørdag morgen. Skuta skal ligge for anker i Selje over natten før den fortsetter mot Tromsø.