Følg med på det skiftende aprilværet på fjt.no sine webkamera

Det var den engelske forfatteren T. S. Eliot som stod for det berømte sitatet April is the cruelest month. Man vet aldri hva man kan vente seg i denne måneden som er skjæringspunktet mellom vinter og vår.

Og det må virkelig sies å stemme for årets april, der snøen laver ned utenfor stuevinduene, og det meldes om skredfare på Nord-Vestlandet.

Hvis du vil følge med på det skiftende været lokalt kan du gjøre det via Fjordenes Tidende sine webkamera, som viser været i nåtid mange steder, blant annet ved Kråkenes fyr, på Måløybrua, Måløy Havn, Hjortefarmen på nave og Nordfjordeid Havn.

Du kan også laste ned appen Vindvarsler som gir deg eksakt vindstyrke på Måløybrua i det øyeblikket.