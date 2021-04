Mange sliter psykisk på hjemmekontor, men halvparten av de spurte ønsker å beholde muligheten til å jobbe hjemmefra

Nyheter

1 av 10 har opplevd å få helseplager ved å ha hjemmekontor, viser en fersk undersøkelse foretatt for Tryg Forsikring. I koronaperioden har Tryg samtidig hatt en økning på hele 30 prosent i bruk av psykolog eller psykiater over behandlingsforsikring.

– For mange har hjemmekontor forenklet hverdagen, men et betydelig antall sliter tidvis med en slik tilværelse. Ikke minst psykisk, en sammenheng vi ser av den eksplosive veksten i bruk av psykologtjenester online der vi tilbyr lavterskel-tjenester via videochat som ikke krever henvisning fra lege, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Vil ha mer hjemmekontor

I spørreundersøkelsen, foretatt av YouGov og avsluttet like før påske, svarer to av ti at de savner sosialt samkvem med arbeidskolleger. Likevel ønsker halvparten av de spurte mer hjemmekontor når koronakrisen er over.

– Ønsket om mer hjemmekontor er størst i Oslo med 52 prosent, og lavest i Vestland med 45 prosent. Kjønnsmessig er det likt fordelt, men aldersgruppen 30-39 år er høyest. 2 av 10 svarer at de jobber like effektivt hjemme, og har fått bedre tid til familien med hjemmekontor, sier Brandeggen.