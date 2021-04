Nyheter

– Det er fornuftig at vi skal ha massetesting som beredskap, i stedet for å legge opp undervisning på gult nivå uten at det er smitte i kommunen. Så nå handler det å bygge opp dette, i tilfelle vi får smitteutbrudd, sier rektor Åsta Navelsaker Røed ved Måløy vidaregåande skule til Fjordenes Tidende.