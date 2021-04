– Jeg ble sint og forbannet. Det var det som utløste engasjementet mitt for å si nei til Kinn

For Fredrik Egeberg fra Måløy ble kampen mot sammenslåing med tidligere Flora kommune så viktig at han plutselig fant seg selv om arrangør for et fakkeltog for folkeavstemming, medlem av et politisk parti, representant i kommunestyret og styreleder i en organisasjon som kjemper for å få reversert hele kommunen.