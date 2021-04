Hagen: – Det er for tidlig å skulle felle en dom over en ny kommune etter bare femten måneder

Morten Hagen i Kinn Høyre er ikke overrasket over tallene fra undersøkelsen til Ja til reversering av Kinn. Han mener samtidig at det store antallet nei-stemmer i tidligere Vågsøy vitner om at fokuset i alt for stor grad har vært rettet mot det negative, og ikke det som er bra i kommunen.