Utbyggarane vil endre på turbinfundamenta. Men det vil ikkje ordføraren gå med på

Nyheter

- Eg syner til brev frå NVE til Falck Renewables Vind AS 26. mars 2021, der NVE godkjenner endra turbinfundament for Okla Vindkraftverk frå forankring på fjell til gravitasjonsfundament. I den godkjende detaljplanen/MTA-planen for Okla Vindkraftverk, framgår det følgjande frå Falck Renewable Vind (med mi understreking): «Fundamentene vil være av type «fjellforankret», som innebærer bruk av strekkstag direkte til fjell. Sammenlignet med «gravitasjonsfundament», vil et fjellforankret fundament ha et langt mindre inngrep i terrenget.», skriv Bjørlo til NVE.