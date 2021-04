Skipstunnelen

Er i gang med å kjøpe grunn og har så smått starta jobben med å finne dei rette leverandørane

Det var i slutten av mars at det rådgivande prosjektstyret for Stad skipstunnel vart skipa med kystdirektør Einar Vik Arset som leiar. No er prosessen med å skaffe prosjektleiar og å etablere konkurransegrunnlaget i gang.