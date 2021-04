Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Arve Kolset, pårørande til bebuar ved Klokkartunet.

Dei er valt av folket, men er dei der for folket?

«Vi slit med folketalsnedgang og då kan vi ikkje fjerne nære og viktige tilbod til folk. Korleis skal vi då kunne gjere noko med å snu utviklinga?»

Dette sa Venstre-politikar, Åge Senneset, i ein artikkel i Firdaposten tilbake i 2018. No vil kommunen fjerne både nattevakt og kjøkken frå tilbodet til omsorgssenteret Klokkartunet i Davik, noko som går utover dei som bur der og reknar med å få hjelp. Men er folk i Bremanger klar over at dei også mistar nattevakta på Haugetun neste år? Og at kjøkkenet også der skal leggjast ned? Eg vil oppfordre alle dei som bur i ytre delar av kommunen til å engasjere seg i saka, og støtte oss i kampen for å behalde nattevakt og kjøkken på omsorgsbustadane. 200 000 kroner skal sparast, men då på bekostning av bebuarane sin trivsel og tryggheit.

Vi må stå saman!

Ordføraren i Bremanger har sagt at dei ikkje kan ta opp igjen saka i kommunestyret. Men i 2018 vart avgjersla om å leggje ned helsehuset i Hauge tatt opp igjen der og omgjort, etter at det vart organisert eit fakkeltog i bygda. Då skal det gå an å få tatt opp igjen saka angåande Klokkartunet også. Det er tross alt bebuarane sine behov og tryggheit som står på spel.

«Vi må sikre nok og kvalifiserte hender i pleie og omsorg.»

Dette gjekk Venstre til val på i 2019, noko som verkar rart då dei no er med på å ville fjerne ein del av bemanninga på Klokkartunet, saman med Arbeiderpartiet og SV. Avgjersla omfattar å fjerne både nattevakt og kjøkken frå tilbodet til omsorgsbustadar. For å omgjere denne avgjerda trengst det å få snudd fleirtalet i kommunestyret. På noverande tidspunkt ser det ut til at Høgre og Senterpartiet støttar oss i saka, men det er ikkje nok. Vi treng at Venstre, Arbeidarpartiet og SV er på same lag som befolkninga, og vil støtte dei eldre i dei mindre lokalsamfunna rundt om i Bremanger.

Om kommunen hadde gått for heildøgnsbemanning, så hadde dei likevel spart store beløp på kvar enkelt som er i omsorgsbustad i forhold til sjukeheimsplass. Det kostar svært lite å ha ei sovande nattevakt på huset i forhold til å ha ei heimebuande nattevakt. Då eg spurte på rådhuset kvifor dei skulle fjerne eit så viktig tilbod frå omsorgsbustadane, så sa dei at det var grunna omlegging av turnus og fordi bemanninga får mindre i lønn om dei søv heime. Men den forskjellen er svært liten. Dei sovande nattevaktene får nemleg betalt for kvar tredje time på omsorgsbolig, men for kvar femte time når dei søv heime.

Kalvåg har nattevakt, Haugetun har nattevakt, Svelgen har nattevakt. Klokkartunet har IKKJE nattevakt. Når det gjeld trekløveret på rådhuset i Svelgen så har det dessverre alt gått prestisje i saka for dei. Har ordfører, rådmann og kommunalråd for helse egentlig lese eldrereforma Leve Hele Livet? Fra neste år kan Bremanger kommune gå glipp av overføringar frå staten med mindre dei følgjer reforma.

Kanskje det da er på tide å slutte å stikke hodet i sanden og spare seg til fant!