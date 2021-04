Kom to nye smittetilfelle då nærkontaktane skulle teste seg ut av karantene

Nyheter

– Status er at vi har fått to nye positive. Det er nærkontaktar og familiemedlemmar rundt dei smitta på Raudeberg, noko som for så vidt var venta. Men dei utløyser ingen nye nærkontaktar og ingen nye i ventekarantene, seier Dale til Fjordenes Tidende laurdag kveld.

Eitt nytt smittetilfelle i kommunen – men har situasjonen under kontroll Kommuneoverlege Jan Helge Dale melder fredag kveld at det er kome eitt nytt smittetilfelle i Kinn kommune. Den smitta er i Florø og har ingenting med utbrotet i Måløy å gjere.

Han kan også opplyse om at alle testane på ungdomsskulen har vore negative.

– Når det gjeld andregangstestane på begge skulane, så er dei også ferdige. På ungdomsskulen har det ikkje vore smitte i det heile tatt bortsett frå den eine eleven som var smitta heilt i starten. Så der er alt no negativt, noko som betyr at der kan vere business som vanleg frå og med neste veke.

Dei to nye påviste smittetilfella har vore i karantene heile tida.

Analyserte 331 prøver og fann to positive Den eine poisitive prøven laben ved Helse Føre rapporterer frdag morgon, er den positive prøven frå eleven ved Raudeberg skule i Kinn kommune. Den blei kjent for smittevernlege Jan Helge Dale i går.

– Der fekk dei lette symptom og testa derfor positivt. Men dei har vore i isolasjon noko som gjer at det ikkje utløysast nye tiltak verken på den eine eller den andre plassen, seier Dale.

Han forventar samstundes at det vil kome eitt og anna smittetilfelle til i den næraste framtida, utan at det bekymrar han nemneverdig.

– Når det blir så mange som på Raudeberg, så får ein alltid nokon nye. Så vi kjem nok sikkert til å få enda meir smitte blant nærkontaktar til desse. Det er husstandsmedlemmar som det ikkje er råd å isolere. Så det kjem nok sikkert til å kome nokon små drypp til utover. Det var det same vi såg då etter det førre utbrotet vi hadde i Måløy – at det tok litt tid før alt blei heilt negativt igjen, seier Dale som kjem med nokre siste positive ord:

– Alt er no under kontroll og det er ingen smitte i lokalsamfunnet om desse no held karantenereglane. Men det er folk flinke til å gjere.