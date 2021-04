Har sett seg lei på dette tilbakevendende problemet på norske veier

Nyheter

– Et vogntog lastet med laks er fylt av nesten 900 kasser som hver inneholder 22 kilo laks. I hver kasse er det også mellom tre og fem kilo våt is. Det meste av denne smelter underveis. Så lenge vannet ikke samles opp, havner det på vegen. Det er til fare for andre trafikanter, sier Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør for Utekontroll i Statens vegvesen.