Stad er berre ein av fleire kommunar som seier nei til villcamping i sommar også

Det er NRK som melder saka.

Det var fjorårets koronasommar som la eit ekstra press på norske turistmål. I både Ervik og Hoddevik blei det lagt ned forbod mot overnatting.

– Erfaringane var gode med gode tilbakemeldingar frå bebuarar i dei utsette bygdene og frå dei besøkande, seier ordførar Alfred Bjørlo (V) til NRK.

– Forbodet mot «villcamping» i Hoddevik og Ervik er innført for å ta vare på kulturlandskap, natur og miljø i desse heilt spesielle og sårbare områda, seier ordførar i Stad, Alfred Bjørlo. Men han presiserer at folk framleis er velkomne på dagstur eller til overnatting på organiserte tilbod.

No vil han vidareføre dei strenge reglane, og der kommunane før måtte be Statsforvaltaren om lov, kan dei no bestemme sjølve.

Andre kommunar som gjer det er Nome i Telemark, Hasvik i Finnmark og Dønna på Helgeland i Nordland.

Etter å ha vært i dialog med grunneiere om utfordringene, skal Stad kommune nå utarbeide forskrifter for å regulere populære utfartsmål.

Men Den Norske Turistforening er ikkje så begeistra. Dei meiner innskrenking av allemannsretten bør vere siste utveg.

Regjeringen gjorde det lettere for kommuner å avgrense allemannsretten fra og med juni i år. Flere kommuner VG har vært i kontakt med sier at de allerede har eller skal innføre restriksjoner på populære turiststeder.

– Allemannsretten er viktig for oss alle, og ligg sterkt nedfelt i kulturen vår. (...) Det er viktig med langsiktig og heilskapleg planlegging i område med mykje trafikk, ikkje berre hoppe på enkle forbod for å løyse eit akutt problem, seier Anne-Mari Planke i DNT til NRK.