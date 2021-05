Nyheter

– I den gruppen vi ringer rundt til nå, er det faktisk rundt 100 som ikke har tatt telefonen. I tillegg har vi over 200 igjen å ringe til, sier Jensen til Fjordenes Tidende.

Hun vil derfor gjerne ut med beskjed om at akkurat i disse tider, er det viktig at man tar telefonen selv om det er ukjent nummer.

– Ja, jeg vil gjerne si: Husk å ta telefonen selv om det er ukjent nummer. Det kan være vaksineteamet som ringer, sier Jensen.

Dette er ikke et ukjent problem for andre kommuner heller, så det felles budskapet er å være litt ekstra påpasselig i akkurat denne perioden..

Snart blir det en endring

Det er for de første gruppene til vaksinering, teamet har ringt opp. Altså de aller eldste, over 85, de mellom 75 og 84, de mellom 65 og 74, samt risikogruppene. Per nå jobber teamet seg gjennom gruppen mellom 65 og 74, samt risikogruppene.

Men når disse gruppene er ferdige, vil systemet endre seg.

– Ja, når vi er ferdige med risikogruppene 1-7 og de over 65, kommer vi ikke til å ringe lenger. Da må folk bestille timen selv, sier Jensen, men understreker at det likevel vil bli et enkelt system som er lett å få til.

– Da sender vi ut tekstmeldinger til folk i aktuell gruppe, og ber dem gå inn på timebestilling.remin.no for å booke timen. Linken til bestillingssida vil ligge i tekstmeldingen du får, og så følger du bare instruksjonene du får der og bestiller time. Det er ganske enkelt..

Men enn så lenge, og om du er over 65 eller tror du kan være i en risikogruppe: Ta telefonen!

Må følge med

Jensen presiser likevel at det er like viktig for dem som er under 65, og som vil få en tekstmelding etter hvert, om å følge godt med. For vaksinedosene kommer i rykk og napp, og noen ganger kan en vaksinere alle, noen ganger færre, og det er alltid et puslespill å få løst det best mulig ved hver leveranse.

– Vi får vaksiner om lag hver tredje uke, og gruppene under 65, når vi kommer dit, må være påpasselige og følge med for når vaksinene først kommer er det viktig at en får brukt dem på best mulig måte, og at en klarer å bruke dem opp om en får mange.

– Vi vet ikke hvor mange doser vi får hver gang, ikke før cirka ti dager før hver runde. Og da starter jobben med å porsjonere dette best mulig ut. Så da er det viktig at folk er observante og følger med så det blir mest mulig smidig.

I Måløy-området, og de fleste andre steder i vår region, er det Pfizer-vaksinen som brukes nå.

– Det stemmer. Det er den vi får levert akkurat nå, og den alle får, bekrefter Jensen.