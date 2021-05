To positive prøver i Bremanger: – Det er ingen dramatikk, vi har kontroll

Nyheter

Kommuneoverlege i Kinn og Bremanger, Jan Helge Dale seier at dei har kontroll på situasjonen.

Fem positive prøver, i Stad og Bremanger Helse Førde-laben melder om fem positive prøver fredag morgon, frå kommunane Stad og Bremanger. 290 prøver er analysert.

– Det er to nærkontaktar i ein familie til den som var smitta for ei veke-halvanna veke sidan. Dei har vore i karantene og testa seg no på veg ut av karantene, så det blir ikkje noko meir enn dette. Dei blir sittande ti dagar til. Så det er ingen dramatikk, vi har kontroll, seier han kjapt til Fjordenes Tidende.