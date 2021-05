Avsluttet året med 39,1 millioner i overskudd

Nyheter

Kommunestyret godkjente årsregnskapet og årsrapport 2020 for Stad kommune og de kommunale foretakene Stad Fjordvarme KF og Stad Eiendomsutvikling KF. Regnskapet til Stad kommune for 2020 er gjort opp med et overskudd på 39,1 millioner kroner, som settes av til fond.