Oppfordrer folk til å finne historiske navn på denne navnløse fjelltoppen

Berit Sandnes er Kartverkets stedsnavnsansvarlige for Midt-Norge. Hun har tidligere hatt Florø som arbeidssted og har vært i Måløy flere ganger.

Hun sier hun kjenner til fjellene i Måløy og i området rundt. Hun har gjort noen undersøkelser i Kartverket sine arkiver etter å ha blitt gjort oppmerksom på navnedebatten som pågår i Måløy.

Det var Egil Kvalheim i Ytre Nordfjord Turlag som nylig flyttet «Brurahornet»-skiltet fra den bakre, høyeste toppen av fjellet, til den fremre toppen. Dette gjorde han etter at Kartverket sitt nyeste kart viser at navnet står plassert nærmere den fremre toppen, med utsikt til Måløy.

Hva heter dette fjellet, egentlig? Og hva bør den øverste toppen hete? Turlaget vil gjerne ha din mening Egil Kvalheim i Ytre Nordfjord Turlag (YNT) er på jakt etter forslag til navn på den øverste toppen på fjellet Brurahornet. Sammen med Veten er Brurahornet en av de to karakteristiske toppene som symboliserer Måløy. Eller er det Gottrøysa fjellet egentlig heter?

– Det er nok riktig å bruke navnet Brurahornet om den fremste toppen. Den du ser fra Måløy, sier Berit Sandnes til Fjordenes Tidende.

– Det er trolig at navnet Brurahornet er brukt som navn på hele fjellmassivet. At Brurahornet er et fjell med to topper som ikke er navngitt separat. Det er i hvert fall ingen andre navn å finne hos oss i Kartverket.

Navnet «Gottrøysa» har ikke noe med selve fjellet å gjøre

Sandnes mener at navnet Brurahornet er satt av tidlige Måløy-innbyggere.

– Fjellnavnene kommer som oftest fra dem som bor tett på. Folk trenger et navn på det de ser, og det er nok Brurahornet som har vært navnet på fjellet i folk sin bevissthet.

Det som Sandnes er temmelig sikker på, er at begrepet «Gottrøysa» ikke har noe med selve fjellet å gjøre.

– Det er mulig noen har syntes det har vært praktisk med to forskjellige navn på de to toppene, og dermed har flyttet «Gottrøysa»-navnet opp på den fremre toppen, men det kan ikke være rett. Gottrøysa eller Gottebergsrøysa er markert på røysa nede i lia, og ikke fjellet eller fjelltoppen.

Stedsnavnsansvarlige Sandnes synes det er rart at toppen bak ikke har fått noe navn, men sier at det ikke er så veldig uvanlig.

– Den bakre og høyeste toppen er markant. Men samtidig er det sånn at folk før i tiden var mye mer opptatt av å navngi gårder og dalfører enn fjelltopper. Dessuten er det et faktum at fjellnavnene ofte ikke er så gamle som vi tror. Særlig hvis de ikke har hatt en funksjon som siktemerker for sjøfarende. De gamle bonde- og fiskersamfunnene satte navn på det som var viktig for dem.

Selv om det nå er sånn at den bakre toppen ikke er skiltet med et eget navn, sier Sandnes at det ikke er fritt fram for å finne på et nytt navn.

– Det jeg kan si, er at vi ikke går inn for navnekonkurranser. Vi registrerer navn som er i bruk. Hadde dere funnet dokumentasjon på at den høyeste toppen bak har hatt et navn, så kunne vi registrert det navnet på våre offisielle kart. På et sted som Måløy kan gamle havnekart eller sjøkart være til hjelp. Det er vanlig at slike kart har med topper som man sikter etter når man navigerer, men en topp som ikke brukes eller kan sees godt fra verken sjø eller land kan gjerne være navnløs. Det er faktisk ikke uvanlig.

– Vi har funnet muntlige kilder på at navnet «Novene» har vært i bruk om området rundt den bakre toppen. Kan dette være et navn som kan brukes?

– Navn oppstår av bruk. Derfor er det interessant at Novene er et navn som har vært i bruk. Navnet skal ha vært i bruk blant folk før vi i Kartverket kan bruke det. Vi har jo eksempler på fjelltopper som ikke har hatt navn tidligere har fått navn gjennom økt turisme. I navnet Novene ser jeg for meg flere ting som stikker ut. Ikke bare den ene toppen. Det kan da gjerne være navnet på et større område, og ikke selve toppen.

Sandnes oppfordrer folk til å komme med historiske navn, om de skulle finnes.

– Det finnes mange historiske navn i lokalgeografien rundt Måløy. Hvis folk finner gamle kart eller nedtegnelser, har vi grunnlag for å sette et navn på den bakre toppen. I mangel av et historisk navn kan vi foreløpig konkludere at Brurahornet rett og slett er et fjell med to topper, for eksempel den østre og vestre toppen, avslutter Berit Sandnes.