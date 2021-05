Stor forvirring rundt feiring av nasjonaldagen – her kjem smittevernlegane med sine råd

Nyheter

Fjordenes Tidende er kjent med at det herskar stor forvirring rundt kva som er lov og kva som ikkje er lov å gjere rundt fysisk feiring av nasjonaldagen.

Vi har snakka med kommuneoverlegane i Kinn, Bremanger og Stad kommunar om korleis ulike 17. mai-komitear og korps kan feire dagen.

Kommuneoverlege i Kinn kommune som også er smitteansvarleg i Bremanger kommune, Jan Helge Dale, seier til Fjordenes Tidende at han forstår at folk er forvirra og usikre.

– Dei som annonserer er ansvarlege

– Ein ting er nasjonale reglar og noko anna er kva som er lurt å gjere for ulike bygdelag og tettstadar. Eg forstår veldig godt at lokale 17. mai-komitear vil lage til arrangement. Det enkle svaret er bruk fornuft, unngå å samle folk og vis ansvar, seier Dale.

Han seier at dersom nokon annonserer eit arrangement som folk kan møte opp til, så er det den som annonsere arrangementet som er ansvarleg for at nasjonale smittevernreglar blir følgde.

– Dermed må dei ulike arrangørane sette seg inn i kva som er reglane som dei må rette seg etter, seier Dale.

Her kan du lese Regjeringa sin råd om 17. mai

– Inne kan ein samle 100 personar med god avstand og på faste plassar. Ute kan ein samle 200 personar, og då skal dei som kjem også ha tilviste plassar av arrangøren, og dei som ikkje er i ein kohort må halde 1 meter avstand mellom seg. I tillegg må den som er arrangør registrere alle som er til stades med namn og telefonnummer. Folk må vere nøye med handvask og spriting, seier Dale.

Han seier det ikkje er lov å arrangere tradisjonelle 17. mai-tog med korps.

– Vil nokon lage eit tog, så må dei vere nøye med å halde avstand.

Han understrekar at det framleis er mange som ikkje er fullvaksinerte og at faren for å spreie smitte framleis er stor. Det viktigaste no er å ha kontroll og ikkje la ting skli ut slik at det blir ei ny smittebølgje.

Same reglane gjeld i Stad kommune

Kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld seier til Fjordenes Tidende at det er dei same reglane og råda gjeld for 17. mai-komiteane og korps i stad kommune.

Han seier dei har fått mange spørsmål frå ulike arrangementskomitear, og at han har prøvd å gje gode råd.

– Utfordringar at det framleis er mykje usikkert rundt dette med smitte og korleis situasjonen er den 17. mai. Blir det eit nytt smitteutbrot i ei bygd eller i eit område, så er nok det luraste å unngå å samle folk fysisk. Er det låg smitte, så kan ein ha arrangement i tråd med regelverket om avstand og registrering av dei som er til stades, seier Vingen Vedeld.