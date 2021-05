Haldis syr messehaklar med audmjukskap og tanken på at dette er plagg som skal brukast til ære for Gud

Nyheter

Med stødig hand har Haldis Håvik i ei årrekke sørgt for at prestar og kateketar har kunne ta på seg korrekte liturgiske plagg. I konkurranse med fleire vart den erfarne sydama i fjor plukka ut til å lage to nye messehaklar til Nord-Vågsøy kyrkje, i dei to liturgiske fargane som kyrkja mangla..