Vestkapp har fått ein ny spektakulær attraksjon: Nytt webkamera gir deg utsikta over det mektige Stadhavet

Nyheter

Webkamera som sender levande bilete heile døgnet har blitt veldig populært og veldig mykje besøkt. Takka vere eit godt samarbeid mellom Fjordenes Tidende, Triangel Security, Nordfjordnett og Stad kommune kan no folk frå heile verda følgje med på kva som skjer ute på dette mektige havstykket.

Her kan du sjå det nye Webkameraet som Fjordenes Tidende er medeigar i.

Webkameraet er montert på Vestkapp-platået på Stadlandet, i nærleiken av Vestkapp restaurant og vêrradaren. Kameraet skal sveipe utover heile horisonten, og ein kan sjå mot både Vestland og Møre og Romsdal fylker.

– Her kan folk få oppleve alt frå spektakulære solnedgangar til havet som kokar når det er storm og orkan. Folk kan også følgje med på skip som passerer dette utfordrande havstykket, seier ansvarleg redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge.

– Viktig å vise fram kysten og naturen

Wåge meiner det er viktig for ei kystavis og distriktet å vise fram sjøen og den varierte naturen rundt.

– Gode erfaringar med webkameraet som blei montert på Kråkenes i 2020, gjorde at vi no samarbeider om eit nytt kamerapunkt, seier han, men peikar på at utfordringane med dette utsiktspunktet er at det ligg høgt oppe og at det er periodar med tåke.

Kameraet vil bli tilgjengeleg for alle, gratis, på Fjordenes Tidende si nettside, fjt.no.

Stor interesse

Webkameraet som blei montert på Kråkenes i 2020 har allereie mange tusen følgjarar.

– Det viser at havet, og alt som skjer der, fascinerer folk. Og kanskje spesielt på, og rundt Stad, er det mange som vil følgje med, seier Wåge.

Då det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» fekk slagside, og heldt på å forlise like ut for Stadlandet i starten av april i år, kunne folk frå heile verda følgje dramaet frå sekund til sekund via webkameraet på Kråkenes.

Fjordenes Tidende følgjer berginga av havaristen: Bergingsmannskapa har kontroll og slepet går som planlagt Det var onsdag kveld fare for at lasteskipet «Eemslift Hendrika» ville drive på land i løpet av natta. Kystverket erklærte difor statleg aksjon. Det vart sett i gang nytt forsøk på å få kontroll på lasteskipet og få slept det vekk frå land onsdag kveld.

– Det var ein enorm trafikk på Kråkenes-kameraet døgnet den dramatiske bergingsaksjonen skjedde.

Denne veka vart webkameraet, som er finansiert av eit spleiselag, montert på fjellplatået Vestkapp. Og det er dei same aktørane som samarbeider om etablering og drift av webkameraet på Vestkapp som på Kråkenes fyr.

Godt samarbeid

Finn Humborstad i Triangel Security, Dan Arve Barmen i Nordfjordnett og Geir-Ove Liseth frå Stad kommune hadde ansvaret for planlegging av kamera og linjer, samt sjølve monteringa.

No kan du studere naturkreftene ved Kråkenes fyr direkte No kan du sitte heime i sofaen og sjå bølgjene bryte på eitt av dei mest vêrharde punkta på kysten via det nye web-kameraet på Kråkenes fyr.

IKT-ansvarleg i Stad kommune, Anne Ruth Botn Bjørlo, har vore ein viktig pådrivar for å få eit webkamera på Vestkapp. Ho meiner det er fantastisk reklame for kommunen og distriktet å kunne vise fram naturen med eit slikt kamera.

Og torsdag kan Fjordenes Tidende, som har publikasjonsrettar til kameraet, stolt vise fram det endelege resultatet.