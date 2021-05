Har fått over 1,6 millionar til aktivitetar og sosiale tiltak for eldre

Kinn kommune har fått 1 million til å halde oppe aktivitet og sosial kontakt for eldre med langtidsopphald i institusjon og omsorgsbustad med heildøgns bemanning. I tillegg har dei fått 625.000 kroner til ei tiltakspakke for sårbare eldre under koronapandemien.