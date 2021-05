Slik kan du bruke naturen uten å legge igjen spor

Nyheter

Husker du på å ta med deg alt søppel hjem? Er du kjent med reglene for båltenning, eller hvilke tau du bruker for å henge opp hengekøya di, så du unngår å skade trærne? Dette er noen av temaene som Den Norske Turistforening (DNT) tar opp i et nytt digitalt kurstilbud.

Kurset handler om sporløs ferdsel i naturen, og målet er et mer skånsomt og hensynsfullt friluftsliv.

Rekordmange har benyttet naturen det siste året, og flere har hatt sine første overnattingsdøgn i telt og hengekøye. Men hva er egentlig allemannsretten? Kan man bade fra private brygger? Hvordan er bålreglene og hva kan man faktisk kaste i naturen? Og hvordan skal man egentlig gå på do utendørs?

– Mange er nye i friluftslivet, spesielt i år. Det er utrolig bra! Folk flest er flinke, men med mange ferskinger betyr også at det er flere som ikke nødvendigvis vet hva som gjelder på tur. Da kan det lett oppstå konflikter og frustrasjon, og derfor er det så viktig at vi snakker om dette jevnlig, sier Tina Skare, rådgiver i friluftsliv i DNT.

Skånsomt friluftsliv

Allemannsretten gir oss lov til å ferdes, raste og høste i utmark, nesten som vi vil. Men vi har også plikt til å ta hensyn til naturen, hverandre og grunneiere.

– Sporløs ferdsel handler om at ingen skal kunne se at du har vært på tur, når du forlater et område. Vi er heldige som har et langstrakt land med uendelige turmuligheter. Men det er veldig viktig at alle vi som bruker naturen tar godt vare på den, sier Tina Skare.

Lanserer gratis kurs

Nå lanserer DNT et helt nytt digitalt kurs i sporløs ferdsel. Gjennom økt kompetanse blant turgåere på hvordan vi kan vise hensyn til både naturen, dyra som lever der og grunneierne, vil vi kunne nyte Norgesferier i mange år fremover.

– Vi vil at dem som prøver ut friluftslivet for første gang skal få en god opplevelse som frister til gjentakelse. Vi plikter å ta hensyn til hverandre og naturen når vi ferdes ute – og jo flere som er på tur, jo viktigere blir det å ferdes hensynsfullt, sier Skare.

Kurset finner du på DNT sine nettsider.