Makrellstunt på sykkel gav meirsmak: – Fantastisk respons

Onsdag førre veke sette tilsette i Lofotprodukter AS ut på ein 7 mil lang sykkeltur.

– Det vart ein kjempefin tur. Vi starta klokka 09.00 frå Selje og sykla over til Gjerdsvika. Vi brukte rundt 6 timar, fortel seier administrerande direktør, Øystein Rist.

I dag syklar dei sju mil for å vise at deira makrell i tomat er kortreist I dag, onsdag, er Lofotprodukter på sykkeltur med makrell i tomat. Dei syklar sju mil frå Selje til Møre for å vise at deira makrell i tomat er kortreist. I tillegg har dei reist ens ærend den lange turen frå Lofoten til Selje.

Det heile var eit stunt for å motbevise Orkla sin påstand: at Lofotprodukter ikkje kunne kalle makrellen sin kortreist. Saka skulle eigentleg for retten.

Makrell frå Selje hamnar i retten Orkla Food meiner det nye selskapet Lofotprodukter feilinformerer om sin nye makrell i tomat. No hamnar striden om makrellen, som kjem frå Pelagia Selje, i retten.

– Dette var meint som eit humoristisk bevis på at vi kan skrive at makrellen vår er kortreist, i den forstand at vi kan sykle og hente makrellen og levere den til fabrikken, seier Rist.

Fekk mykje støtte

Både under og etter turen har fleire hundre personar lagt att kommentarar på sida som vart laga for anledninga. Men også fysisk viste folk stor interesse:

– Vi møtte jo så mange folk som kom bort til oss. Det var flunkent i kassa når vi kom fram. Vi har fått gitt ut fleire hundre boksar på turen. Vi bestemte oss for at alle vi såg på vegen skulle få makrell, så det vart mange stopp, fortel Rist.

Det var tydeleg for syklistane at folk hadde fått med seg at dei skulle gjennomføre dette stuntet.

Makrellsjefen skal sykle sju mil og dele ut gratis makrell i tomat Onsdag 19. mai så skal sjefen for Lofotprodukter AS sykle ein fire meter lang sykkel frå Selje til Gjerdsvika for å fiske etter sympati for makrell i tomat.

– Når bilane køyrde forbi eller vi møtte dei tuta dei og vinka ut av vindauget, fortel han.

No ser ikkje han vekk ifrå at det kan bli fleire slike stunt.

– Vi har fått så god støtte frå folk lokalt. Det var i utgangspunktet meininga at vi skulle leggje ned fabrikken. Så kom ideen om at vi skulle prøve å utfordre dei store på makrell. No har vi 20 personar i arbeid på fabrikken og om det her går vegen blir arbeidsplassane meir og meir sikre. Dette har vi lyst å gjere meir av og den gode støtta frå lokalbefolkninga gir ekstra stor motivasjon, seier Øysten Rist.

Men det var ikkje berre støtta frå dei lokale som gav meirsmak.

– Eg må berre seie at det er ein utruleg flott landsdel. Vi er vande med storslått natur i Lofoten, men det var utruleg vakkert på Vestlandet, seier Rist.

God teambygging-aktivitet

Gjengen på 6 stykker var rimeleg sletne etter å ha nådd mållinja.

– Eg skal innrømme at det var veldig tungt å sykle på makrell-sykkelen. Vi hadde jo ikkje sjekka topografien før vi kom. Vi hadde sett att det var 7 mil frå hav til boks, men vi hadde ikkje sjekka at det gikk så mykje oppover, seier Rist.

Direktøren hadde det endå litt tyngre enn dei 5 andre.

Men sykkeltur blir det likevel Partene har inngått forlik - dermed blir det ikke rettsak om Selje-makrellen Lofotprodukt og Orkla har inngått forlik rundt merking av omega-3 innhold i makrell i tomat. Dermed blir det ikke noen rettssak, men sykkeltur blir det.

– Eg sykla på ein slik cargo-sykkel, eller «makrell-sykkelen» som den har blitt døypt no. Dei andre hadde vanlege syklar fortel han.

Sjølv om det vart ei god treningsøkt fortel han at dei hadde det kjekt på tur i lag.

– Vi er ein livleg gjeng og det er lengje sidan sist så å sykle med makrell var ein fin teambygging aktivitet.

– Det var bra vi hadde ete mykje makrell siste året, legg han til og ler.