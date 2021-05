No startar snart sommarens store lesekampanje

Nyheter

Sommarles.no er ein nettbasert lesekampanje og er laga for å motivere barn til å lese av eiga lyst.

Stad bibliotek, hovudbiblioteket på Nordfjordeid, biblioteket i Selje, Vågsøy folkebibliotek og Bremanger folkebibliotek deltek alle på Sommarles.

– Sommarles gjer lesing endå gøyare! Du lagar ein profil på Sommarles.no, registrerer bøker, får lesetips, løyser oppgåver og følger med på kva vennene dine les. Her kan du også lese ei superspennande forteljing, skriven av forfattar Mari Moen Holsve. Har du ikkje tilgang til nett, kan du delta med eit lesekort. Spør på biblioteket! skriv biblioteka i ei pressemelding.

Sommarles er for alle. For kvar bok du legg inn får du poeng og går opp i level. Du kan lese vanlege bøker, e-bøker, lydbøker, teikneseriar eller nokon kan lese høgt for deg – all lesing tel.