Opnar dørene til den rike vikinghistoria – både fysisk og virtuelt

I 2019 segla ein tru kopi av Myklebustskipet opp Eidsfjorden igjen, tusen år etter originalen.

Myklebustskipet er det største vikingskipet som ein har funne spor av etter i Norge. Det har kome i skuggen av Gokstadskipet og Osebergskipet som vart funne intakte, men som ikkje var like store. Skipet fann ein i ein gravhaug på Nordfjordeid i 1874, og båtbyggjarar frå Bjørkedalen har sidan 2016 jobba med å rekonstruere skipet som stod klart for to år sidan.

Historia om skipet og den rike vikinghistoria frå Nordfjord kan ein lære meir om i vikingsenteret Sagastad.

Sagastad opna dørene rett etter pinse, og har frå 15. juni til 15. august ope kvar dag.

Laurdag 5. juni opnar Sagastad også den nye VR-stasjonen i senteret. Stasjonen vil la gjestar leike seg i vikingbygda Nordfjordeid. Her kan ein bevege seg rundt i bygda og få eit inntrykk av korleis det kan ha sett ut for snart 1200 år sidan. I VR-universet har ein bygd opp samfunnet med busetnad, folk, dyr, natur og vikingskip på fjorden, og ein får ei sanseleg reise tilbake i tid

Du kan lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.