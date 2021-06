Har oppgradert det populære friområdet

Nyheter

Friområdet på Sørstrand ligg to kilometer frå Florø sentrum. På varme sommardagar kan ein reise dit og ta eit bad på den fine sandstranda. Området er godt lagt til rette for aktivitetar for heile familien, med både sandvolleyballbane og moglegheiter for grilling.

Foreininga Sørstrand Folkepark utviklar området stadig. For nokre år sidan vart det laga ein ny tursti til friluftsområdet, og det er gangbruer til nokre holmar som ligg rett utanfor stranda. I år var det nyopning av området, og neste år er det også planlagt bygd nytt service- og sanitæranlegg.

Du kan lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.