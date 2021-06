Politiet måtte gripe inn da en så smått hissig oter forvillet seg inn på biblioteket

Nyheter

Vest politidistrikt meldte hendelsen like etter klokka 12.

– En oter har ruslet inn på biblioteket og lagt seg godt til rette mellom hyllene. De ansatte ønsker ikke oteren der, men han har ikke villet flytte på seg, og er dessuten litt hissig.

En lokal politipatrulje ble sendt ut, og det ble satt i verk en liten aksjon for å sørge for at oteren fikk en vennlig påminnelse om veien ut.

De to politibetjentene satte straks i gang med å gjerde inn oteren med møbler fra biblioteket. Stoler ble satt på høykant, og det ble iverksatt en aldri så liten manøver for å få oteren til å gå ut samme vei som den kom inn, fra Sjøgata.

Den var litt skeptisk, men med politiet i hælene bestemte den seg til slutt for at beste løsning var å gå ut av biblioteket og søke tilflukt under en bil.

Senere kunne operasjonssentralen berolige med at oteren var trygt ute, og at det hele hadde blitt løst uten skader på verken person eller oter.

Det er uvisst om oteren ble klokere av besøket på biblioteket.

Fjordenes Tidende har tidligere skrevet om en eller flere otere som har holdt til rundt havna i Måløy.

Oteren som dukket opp i gjestehavna i fjor, ble kalt Ottar av noen som så den ofte i området. Den ble flere ganger sett spisende på fisk den hadde fanget ved gjestehavna i Måløy. Den virket ikke redd for mennesker.

Ettersom oteren kan bli over 15 år gammel, kan det være samme oteren, altså Ottar, som besøkte biblioket lørdag.