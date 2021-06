Seier farvel til barneskulen med KISS-cover og musikkvideo

Nyheter

Det er musikklærar Inga Andal som har hatt regien i den nyinnspelte musikkvideoen til elevane på 7. trinn ved Skram skole.

– Sidan dei er avgangselevar tenkte eg at vi skulle «go big», då vart det dronevideo og KISS, seier ho.

Men det er ikkje berre videoen dei har jobba med.

– Dei har jo spelt inn instrumenta sjølve. Dei har berre fått hjelp av to vaksne musikarar på bass og tromme, men elles så er det elevane her som har spelt både keyboard og gitar i tillegg til at dei syng sjølve, fortel Andal.

Tonane vart for det meste spelt inn på klasserommet.

– Vi spelte den inn i eit slags lydstudio. Det var veldig kjekt og ei ny oppleving, seier Linnea Husevåg Melby.

– Eg synest også det var kjekt. Det var jo litt morosamt at ein høyrte kvarandre inn i hovudtelefonane. Det var litt kleint, men det gjekk fint, legg Sofie Otneim til.

Sjå musikkvideoen:

– Trur de at de har blitt betre kjende med kvarandre av dette?

– Ja!, svarer gjengen i kor.

Det er ikkje fyrste gongen dei spelar inn song.

– Vi har spelt inn ein song på klasserommet ein gong i vinter òg, seier Jonas Strand.

Den førre songen dei spelte inn var ein julesong. No tenkte musikklæraren at dei måtte overgå seg sjølve og lage noko enno kulare.

– Eg synst det var veldig kjekt. Det er ikkje så ofte vi gjer slike ting, seier Emma Barmen.