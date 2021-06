Etterlyser fleire mellom 55 og 64 år som vil vaksinerast

Nyheter

– Vi har vaksinert dei som er i gruppe 8, altså dei mellom 55 og 64, i nokre veker no. Vi la ut nye timar for dei som er igjen på måndag, men no ser vi at det ikkje er fullt enno, vi har framleis ein del ledige plassar i veke 25, seier Vedeld til Fjordenes Tidende.

Han forklarar at om ikkje desse melder seg, så vil vaksinane gå vidare til neste gruppe, gruppe 9 som er dei mellom 45 til 54 år. Han understrekar samtidig at det ikkje vil vere for seint for dei i gruppe 8 å få vaksine, men at det då vil bli meir rift om timane sidan desse må få vaksine samtidig som gruppe 9.

– Så dette er ei oppmoding til dei som er igjen i gruppe 8. Det skal vere nok folk igjen i denne gruppa til at fylle opp plassane vi har igjen, seier han.