Vil ha svar på om fjerning av fiskerihavnstatusen er i strid med reguleringen for området

Daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag, Henriette Skaar, vil gjerne høre kommunestyret i Kinn sin begrunnelse på at det er greit at Nordfjord Havn har fjernet fiskerihavnstatusen fra kaianleggene dersom det stemmer at dette er i strid med reguleringsplanen.