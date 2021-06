No er dei tilbake som fullverdig medlem

– Enten er vi med, eller ikkje. Eg vil ikkje sitte som veggpryd i Nordfjordrådet lenger

Ordførar Anne Kristin Førde (Ap) gav klar beskjed om at ho ikkje vil vere «veggpryd» i Nordfjordrådet lenger. Kommunen meldte seg sjølv ut for nokre år tilbake, men no vil dei inn igjen.