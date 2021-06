Næringslivet forbereder seg

Jobber med å lage en kvalitetssikret leverandørportal før skipstunnelarbeidet starter

Stad Vekst AS, Vanylven Utvikling AS og Måløy Vekst AS har startet opp «Prosjekt forstudie underleverandører til Stad skipstunnel» og alle næringsutviklingsselskaper i regionen inviteres med i arbeidet.