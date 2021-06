Vil ha fleire studieplassar til Måløy for å snu flyttestraumen i retning distrikts-Norge

Regjeringa har lagt fram planer om å leggje opp til at fleire utdanningsløp kan gjennomførast utan at ein treng å flytte til storbyen. Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy og Måløy Vekst er allereie i gong med å leggje til rette for at folk kan ta høgare utdanning i kystbyen.