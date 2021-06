Ringverknader av Stad skipstunnel

– No må vi ikkje rote vekk dei store lokale moglegheitene i innspurten

At Stad skipstunnel no skal realiserast, gir store moglegheiter for positive lokale ringverknader også i byggefasen. Erling Sande, Sp sin førstekandidat til Stortinget, er opptatt av at ein ikkje roter vekk dette fokuset no i innspurten.