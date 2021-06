Fryktar at Fiskeridirektoratet legg ned regionkontoret. Krev svar frå ministeren

Stortingskandidat for Senterpartiet, Erling Sande, fryktar at Fiskeridirektoratet si avdeling i Måløy blir lagt ned. No har partiet sendt eit brev til fiskeriministeren der dei ber han stadfeste at kontoret skal bestå.