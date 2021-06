Tidligere internasjonal toppsjef er nytt styremedlem i lokalt selskap

Nyheter

INC Gruppen vil som tidligere annonsert dele konsernets aktiviteter i to underkonsern; ett for aktiviteten knyttet til basedrift og ett for aktiviteten knyttet til Havbruk. Under selskapet Fjord Base Holding AS vil basedrift plasseres. Under denne paraplyen finner vi datterselskapene som skal stå for basedrift og logistikk på Norges største forsyningsbase; Fjord Base i Florø.