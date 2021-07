Nyheter

– Vi vil fortsette å kjempe for å kutte ferjeprisane, seier Stig Even Lillestøl frå Stad Framstegsparti, etter besøk av partileiar Sylvi Listhaug torsdag. Partileiaren og dei tre fremste kandidatane til FrP i Sogn og Fjordane valdistrikt hadde utdeling av flyers til reisande på Lote-Anda, og Stig Even Lillestøl seier at han fekk inntrykk av at folk dei snakka med er opptekne av ferjeprisane.