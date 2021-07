Skubba politibetjenten som ville hindre han i å kome seg inn på ein russefest. Det enda med fengselsstraff

Nyheter

Det var i mai i fjor at mannen ville inn på ein russefest. Sjølv var mannen ikkje russ det året. Politiet bad han om å forlate staden, men det ville ikkje mannen, og han enda med å skubbe politibetjenten to ganger i brystkassa med begge hender. I retten blei det påpeikt at han hadde brukt mykje kraft.