Sommer er høytid for ødelagte mobiler: – De fleste mister den i bakken

Nyheter

Hvert år håndterer Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, nær 70 000 skader på mobil og nettbrett. Det er i juni og august at det meldes inn flest skader.

– Den klart største årsaken til skader på mobiltelefon er at vi mister den i bakken. Dette står for hele 65 prosent av skadene som meldes inn til oss, sier Therese Nilsen, skadeforebygger i Fremtind.

Andre situasjoner som ofte inntreffer er at vi mister mobilen i vannet, klemmer den i en bildør, eller søler en kopp kaffe over den.

– De siste årene har også mobilene blitt mye dyrere og det er en medårsak til at det meldes flere mobilskader til oss, forteller Nielsen.

Rekordmange mobilskader i juni

Det er helt klart en økende tendens: I juni i år ble det meldt inn rekordmange skader på mobil, om lag 14 prosent flere enn i 2020. Fra 2019 til 2020 hadde antallet skader økt med 17 prosent.

Nielsen anbefaler å være bevisst på hvor du har telefonen din, og passe på at den ikke faller ut av lommer eller ryggsekker når du er på tur, for eksempel med båten eller i fjellet.

– Det er utrolig kjedelig å ødelegge mobilen sin. De siste årene har vi blitt mer og mer avhengig av den for å kunne logge inn på tjenester med BankID, bruke Vipps, betale i butikken og ikke minst forevige flott norsk natur med stadig bedre kamera. Det er lurt å forebygge skader på dette multiverktøyet som vi bruker hele tiden, sier Nielsen.

Stor belastning for miljøet

I tillegg til at det er kjedelig å få ødelagt mobilen sin, er det også en stor belastning for miljøet. Beregninger tilsier at produksjonen av én smarttelefon medfører et utslipp på 110 kg C02. Ved å reparere en mobil i stedet for å erstatte den med en ny, reduseres utslippet med 88 kg C02 per telefon.

Når vi vet at det selges om lag 1,7 millioner mobiltelefoner i året i Norge*, og at det estimeres at hver eneste nordmann vil kjøpe over 40 mobiler** i løpet av livet, er det mye å hente på å reparere i stedet for å erstatte med helt ny mobil.

– Hver eneste skade representerer sløsing med ressurser og miljøutslipp. Det viktigste vi gjør er å forebygge skader, men når skaden først har skjedd må vi håndtere den på en så miljøvennlig måte som mulig, sier Hanne Iversen Rye, leder for bærekraft i Fremtind.

Derfor har Fremtind inngått en avtale med et utvalg verksteder som reparerer mobilen, og sørger for at man beholder garantien. Målet er å reparere 80 prosent av alle mobilskadene.

– Klarer vi det, vil vi redusere klimaavtrykket med 3500 tonn C02 hvert år. Det tilsvarer 40 000 flyturer fra Oslo til Bergen, sier Rye.