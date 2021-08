Fekk skuleplass etter at fylkeskommunen utvida tilbodet: – Eg er så letta og glad

Etter at tilbodet for påbygg blei utvida med tre klasser i fylket kom Mathilde Eksund Olsen og Henriette Fløysand Kvalheim inn på skulen dei ønskte. Etter ein sommar med mykje nervar og usikkerheit fekk dei tilslutt den store gladnyheita litt over ei veke før skulestart.