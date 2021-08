Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide og Rita Tonning, 1. og 2. stortingskandidatane til Raudt Sogn og Fjordane.

På tide å bli rasande!

Kor mykje er du villig til å betale for å leve 14 år lengre? For dei aller rikaste i Norge er ikkje det ei problemstilling. Er du rik kjem auka levetid med på kjøpet. Blir du forbanna? Vi blir.

Når forskjellane aukar påverkar det meir enn lommeboka til folk. Forskjellane pressar seg inn i dei fleste sider av livet – ja, til og med på livslengda di. For dei rikaste mennene i Norge kan regne med å leve opptil 14 år lengre enn dei fattigaste (FHI). Rike vinner er eit lite hakk betre.

Kva skjer med dei som vert råka av forskjellane?

– Ein av fem har ikkje råd å gå til tannlegen. Det gjer det til dømes vanskeleg å oppdage kreft i munnhola.

– Meir enn ein av fire barnefamiliar har latt vere å delta på fritidsaktivitetar fordi det er for dyrt (Kantar). Vi veit at barn og unge bør vere fysisk aktive ein heil time kvar dag. Fritidsaktivitetar kan vere eit viktig helsebidrag, og ikkje minst legge gode vanar for framtida.

– Også den psykiske helsa vår blir påvirka. SSB har slått fast «at det viser det seg å være en særlig sterk sammenheng mellom tilfredsheten med livet og problemer med å få «endene til å møtes». Overraska?

Nok er nok. Det er rett og slett urettferdig at lommeboka di kan gje deg 14 år lenger på jorda. Det er på tide å vakne, og innsjå at forskjells-Norge finst, og forskjellane aukar. Dei aukar meir når vi har blå regjering, men dei har òg auka når Arbeiderpartiet har styrt landet. Faktisk har dei 25% av kvinner og menn med lågast inntekt fått kortare livslengde enn dei hadde i 2005, mens dei 25% i toppen har fått 3 år ekstra.

Raudt går til val på kampen mot forskjellane, og har lova ikkje berre ny regjering, men også ny politikk. Eit Raudt over sperregrensa betyr ny regjering, med sterkt press frå venstresida. Og eit utjamningsmandat til Raudt kan bety heile fire raud-grøne representantar frå Sogn og Fjordane.



Stem, stem for rettferdig folkehelse, og stem gjerne Raudt! Godt val.