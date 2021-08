To tilsette er heime eller sjuke på grunn av korona, men ingen nye positive testar

Nyheter

Helse Førde meldar laurdag at det blant dei 270 prøvene som var tatt fredag ikkje var nokre positive. Dei siste åtte dagane har det berre vore éin dag tidlegare at det ikkje har vore positive prøveresultat.

Prøvetakingskommunar for positive prøver av nyaste dato var tre positive prøver frå kommunane Aurland og Høyanger.

Per dags dato er det ingen innlagde pasientar med stadfesta covid-19-smitte, men to av dei om lag 3000 tilsette er heimeverande eller sjukmelde på grunn av korona. Men statistikk frå sjukehusa viser at totalt 10 av dei tilsette har hatt stadfesta smitte.