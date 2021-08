Er du mellom 16 og 25 år? Da får du sannsynligvis sms fra FHI i dag

Nyheter

Appen Smittestopp gjør at du både kan få beskjed dersom du har vært utsatt for smitte, og gi beskjed til de du har vært i nærheten av hvis du selv får påvist covid-19, skriver FHI i en pressemelding.

– Koronasmitten øker nå i Norge, spesielt blant unge voksne og studenter. Samfunnet vårt er mer åpent enn på lenge, og mange har for tiden mange nærkontakter – både folk de kjenner og ikke kjenner. Derfor minner vi i dag alle unge, og spesielt unge som har mange nærkontakter, om å laste ned appen Smittestopp, sier assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen.

Husk å varsle om smitte via appen

– I en situasjon med sprengt smittesporingskapasitet i flere kommuner vil Smittestopp utgjøre en faktisk forskjell, sier Gun Peggy Knudsen i FHI.

Hun minner også alle brukerne om å faktisk varsle via appen.

– Hvis du får påvist smitte, er det viktig å få sagt fra til nærkontaktene dine så fort som mulig. Det er ingen som kan se at det er du som varsler, og det er viktig at alle faktisk varsler i appen hvis de får påvist smitte, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

Hvis du får beskjed om smitte i appen, anbefaler FHI at du tester deg så fort som mulig og at du kontakter kommunen du bor i for å få tid og sted for å ta prøve.

Nøyaktig varsling

Appen bruker Bluetooth for å avgjøre om du kan ha vært i nærheten av en person med smitte i mer enn 15 minutter. Den er svært nøyaktig. Tester FHI utførte før sommeren viser at appen kan oppdage 93 prosent av alle nærkontaktene til en som er smittet av koronavirus, dersom alle bruker appen.

Strenge personverninnstillinger

Det er frivillig å bruke Smittestopp, og det er du selv som bestemmer om du vil laste den ned eller ikke, skriver FHI. Appen har svært strenge personverninnstillinger, og det er ingen som kan se om det er du som melder fra om smitte eller ikke, og heller ingen som kan se hvem du har vært i nærheten av. Opplysningene dine blir lagret trygt på din egen telefon.

– Det å ha Smittestopp på mobilen er et enkelt og minimalt inngripende tiltak som hver enkelt av oss kan gjøre for å bidra til at vi unngår nye og strengere tiltak i samfunnet, sier Gun Peggy Knudsen i FHI.