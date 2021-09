Oppfordrar folk til å seie ifrå om ambulansetilbodet: – Vi kan ikkje akseptere å gå 20-30 år tilbake i tid

Nyheter

– Her må vi melde tilbake at vi ikkje er fornøgde med ein reduksjon i tilbodet vi har i dag. Vi kan ikkje akseptere eit så stort tilbakesteg. Her går vi jo 20-30 år tilbake i tid, til då ambulansebåten «Bremanger» betente bygdene i ytre og vi hadde drosjer som kunne ta båre.