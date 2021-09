Partitoppen om skulevalet: – Ungdomen er mykje smartare enn mange gjer dei «cred» for

1.-kandidat for Framstegspartiet i Sogn og Fjordane, Anfinn Sjåstad, meiner at skulevalet ved MVS onsdag viser at ungdom er bekymra for kva valet kan ha å seie for det lokale næringslivet, og at det er ein av forklaringane til det høge valresultatet for hans parti.