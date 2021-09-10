Her kan du sjå kven som konfirmerer seg denne helga

Denne helga er det konfirmasjonar i Sør-Vågsøy kirke, Totland kyrkje, Stårheim kyrkje og Eid kyrkje.

Denne helga er det konfirmasjonar i Sør-Vågsøy kirke, Totland kyrkje, Stårheim kyrkje og Eid kyrkje.   Foto: Kari Midtgård Råsberg

Nyheter

Sør-Vågsøy kirke

Laurdag 11.09 kl. 11.00

Sebastian Gangeskar Henden

Sander Aase Kvalheim

Ida Alexandra Runderheim Pedersen

Amalie Lillenes Kvalheim

Sara Løvold Lyng

Ragne Audunsdotter Westvik

Trine Teigland Myhre

Patrick Hjelle

Synne Hammelow-Berg Alvestad

Rannveig Oline Bjørholm

Madeleine Garnes

Ellie Martine Longva

Emma Hennøen

Karoline Midtgård Myrestrand

Malene Håvik Melheim

Sør-Vågsøy kirke

Laurdag 11.09 kl. 13.00

Bjørn-Eirik Barmen Skoglund

Patrick Renè Halnes Sætren

Eirik Kvalheim

Stårheim kyrkje

Laurdag 11.09 kl.11.00

Andrea Lien Botn

Andreas Rafshol

Ane Grodås Orheim

Daniella Røed

Sara Emilie Myrold

Sigbjørn Ytre-Hauge Ivesdal

Totland kyrkje

Laurdag 11.09 kl. 13.00

Ailin Darin Lamakrathok Kvalheim

Julie Madelen Svoren

Eid kyrkje

Søndag 12.09 kl.11.00

Aron Bjørkedal Jensen

Line Dahlgren Hjelle

Marte Dahlgren Hjelle

Kaisa Flaten Brekke

Anna Munch Oen

Leif Magnar Haugland Horne

Emma Melheim Jensen

Eid kyrkje

Søndag 12.09 kl.13.00

Aleksander Slettenes

Andreas Totland Alværn

Eirik Andreas Rotihaug Pisani

Jone Vindenes Sunde

Christina Fagerstrand

Olav Hopland Johnsen

Ragnar Nes Hjelle

Esekiel Henden