Her kan du sjå kven som konfirmerer seg denne helga

Sør-Vågsøy kirke
Laurdag 11.09 kl. 11.00
Sebastian Gangeskar Henden
Sander Aase Kvalheim
Ida Alexandra Runderheim Pedersen
Amalie Lillenes Kvalheim
Sara Løvold Lyng
Ragne Audunsdotter Westvik
Trine Teigland Myhre
Patrick Hjelle
Synne Hammelow-Berg Alvestad
Rannveig Oline Bjørholm
Madeleine Garnes
Ellie Martine Longva
Emma Hennøen
Karoline Midtgård Myrestrand
Malene Håvik Melheim
Sør-Vågsøy kirke
Laurdag 11.09 kl. 13.00
Bjørn-Eirik Barmen Skoglund
Patrick Renè Halnes Sætren
Eirik Kvalheim
Stårheim kyrkje
Laurdag 11.09 kl.11.00
Andrea Lien Botn
Andreas Rafshol
Ane Grodås Orheim
Daniella Røed
Sara Emilie Myrold
Sigbjørn Ytre-Hauge Ivesdal
Totland kyrkje
Laurdag 11.09 kl. 13.00
Ailin Darin Lamakrathok Kvalheim
Julie Madelen Svoren
Eid kyrkje
Søndag 12.09 kl.11.00
Aron Bjørkedal Jensen
Line Dahlgren Hjelle
Marte Dahlgren Hjelle
Kaisa Flaten Brekke
Anna Munch Oen
Leif Magnar Haugland Horne
Emma Melheim Jensen
Eid kyrkje
Søndag 12.09 kl.13.00
Aleksander Slettenes
Andreas Totland Alværn
Eirik Andreas Rotihaug Pisani
Jone Vindenes Sunde
Christina Fagerstrand
Olav Hopland Johnsen
Ragnar Nes Hjelle
Esekiel Henden