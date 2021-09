Setter inn båt som midlertidig erstatning for ferja

Nyheter

Fjord1 har leid inn rutebåten Øyglimt fra Måløy for å sørge for at passasjerer kan reise mellom Måløy og Oldeide etter at bilferja Hornelen mandag morgen fikk tekniske problemer og måtte legge til kai i Måløy.

– Vi kommer til å ha avganger både fra Måløy og Oldeide, og vi kommer til å følge ruteplanen til ferja, sier eier av Øyglimt, Stig Silden, til Fjordenes Tidende.

Øyglimt vil gå fra sin faste plass på lekteren ved Torget i Måløy, ikke fra området ved ferjekaia.

Silden sier at dette ikke vil påvirke ruta mellom Måløy og Silda.

– Vi kommer til å ta de vanlige turene våre innimellom, så dette oppdraget klarer vi å løse uten at Øyglimt sine vanlige ruter blir påvirket.

Det er uklart når Fjord1 sin bilferje Hornelen vil være operativ igjen, så inntil videre er passasjertrafikk med Øyglimt det eneste alternativet.