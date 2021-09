Nyheter

Etter ein hektisk periode med oppussingsarbeid i butikken, og etter nokre dagar der butikken var stengd for å gjere den siste innspurten, kunne Rema 1000 torsdag opne dørene igjen. Kundane blei møtt av to ballongsøyler som viser at det er ein god dag for butikken, dei tilsette og kundane.