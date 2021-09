En grå helg i vente

Nyheter

På Vestlandet sør for Stad er det meldt sørøst eller sørlig, frisk bris på kysten og i fjellstrøk, med muligheter for økning til liten kuling sent på kvelden. Det vil stort sett være pent vær, men utrygt for lave tåkeskyer vesentlig i ytre strøk. Måløy, Selje og Svelgen vil få temperaturer på rundt 17 grader, mens Nordfjordeid vil få rundt 19 grader.

På lørdag kan en forvente sør og sørøst bris i Sogn og Fjordane, med mulighet for frisk brist og også periodevis stiv kuling utsatte steder lengst nord først på dagen. Det vil være skyet eller delvis skyet, men for det meste vil det være oppholdsvær. Temperaturene vil ligge rundt 14,15 grader.

På søndag er det meldt skiftende eller østlig bris, opp i liten kuling på kysten i sør på Vestlandet sør for Stad. Det vil være delvis skyet, men stort sett oppholdsvær og temperaturer på 17 grader.