Kommunedirektøren meiner riving og nybygg er beste løysing

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak i saka om Skram skole er at all bygningsmasse blir rive og at skulen blir realisert med nye bygg. Onsdag skal prosjektutvalet ta stilling til saka før endeleg vedtak blir gjort i kommunestyret torsdag.